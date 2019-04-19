Футбол
Президент «Зенита» анонсировал эфир Z+ на матч с ЦСКАБомбардир.ру 09:58
Первый эфир, который прошел 17 марта, получился скандальным из-за использования участниками шоу ненормативной лексики, а второй (игра с «Локомотивом» 7 апреля) оказался малоинтересным для зрителей. Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля, в 21:00 по московскому времени.
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