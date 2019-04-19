Футбол

Президент «Зенита» анонсировал эфир Z+ на матч с ЦСКАБомбардир.ру 09:58

Краснодар — Зенит
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Первый эфир, который прошел 17 марта, получился скандальным из-за использования участниками шоу ненормативной лексики, а второй (игра с «Локомотивом» 7 апреля) оказался малоинтересным для зрителей. Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля, в 21:00 по московскому времени.
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Канал «Z+» не покажет матч «Зенит» – «Краснодар»

Советский спорт08:05

Источник: Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Спорт-Экспресс08:05

Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Sports.ru06:30

Медведев — о Z+: на матче с «Краснодаром» программы не будет

Чемпионат07:25

Президент «Зенита» анонсировал эфир Z+ на матч с ЦСКА

Бомбардир.ру09:58

Z+ не покажет матч «Зенита» с «Краснодаром», будущее канала под вопросом

Sport24.ru07:33

Z+ не покажет «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Спорт день за днемвчера в 12:33
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Происшествия

Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в ХМАО

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Обновлено в 08:20
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Экономика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
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«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России

Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Экономика

Число новостроек в США в марте выросло на 6,5%, до 1,23 млн

Количество новых домов в США в марте увеличилось на 6,5% по сравнению с показателем февраля и составило 1,23 миллиона, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин

Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:15
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В ДНР за неделю погибли пять ополченцев

В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:51
Музыка

Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении

Популярный певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на Евровидении, назвал своего главного соперника на международном вокальном конкурсе.
Обновлено в 10:15
Авто

Вариации кроссовера Renault Arkana раскрыты до премьеры

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), размещённое Росстандартом в открытом доступе, позволяет судить о модификациях, которые к лету будут предложены покупателям паркетника Renault Arkana.
Обновлено в 08:59
Политика

Порошенко призвал сторонников переубедить избирателей Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников переубедить как минимум трех избирателей его оппонента Владимира Зеленского и привести их на участки, этого достаточно для победы.
Обновлено в 08:47
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«Трактор» объявил о назначении Скудры главным тренером

«Трактор» официально объявил о назначении Петериса Скудры новым главным тренером. Об этом сообщил директор клуба Борис Видгоф.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D

Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено в 05:30
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Футбол

Около 4 тысяч человек обеспечат безопасность на матчах чемпионата России по футболу

Безопасность во время матчей 24-го тура чемпионата России по футболу, которые пройдут в Москве 20 и 21 апреля, обеспечат порядка четырех тысяч человек.
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Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка

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Светлаков получил удар после оскорбления Собчак

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ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Обновлено в 05:07
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Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
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Количество лайков в Instagram может стать невидимым

Обновлено в 07:43
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Политика

Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
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Сын Ужахова рассказал, как задержали отца

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Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
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Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
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Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
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Forbes выпустил рейтинг богатейших бизнесменов России

Рейтинг 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.
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Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 14:24
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В центре Москвы полицейский устроил стрельбу

Сотрудник правоохранительных органов устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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