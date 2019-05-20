Политика

Президент Зеленский подписал свой первый указРБК 16:30

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.
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Зеленский назначил себя верховным главнокомандующим ВСУ

Комсомольская правда17:32

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

ТАСС16:11

Президент Зеленский подписал свой первый указ

РБК16:30

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

ТК Звезда16:19

Зеленский вступил в должность Верховного главнокомандующего ВСУ

Московский Комсомолец16:15

Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

Известия16:56

Зеленский подписал первый указ в должности президента Украины

Говорит Москва17:22
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Игры

Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох

Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы

Эстонские военные считают, что российский самолет Ту-154 нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлу.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

В ВОЗ сообщили, что число жертв боев под Триполи превысило 500

Обновлено в 16:24
Общество

Журналистку отказались пускать на Каннский фестиваль из-за обуви

Главного соредактора американского еженедельника Variety Клаудию Эллер не хотели пускать на Каннский кинофестиваль из-за неподобающей обуви.
Обновлено в 14:14
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

В случае возникновения аварии или поломки ESF 2019 в автоматическом режиме активирует два аварийных знака, первый из которых появляется на крыше автомобиля, а другой представляет собой мини-робота, который самостоятельно выезжает и располагается позади автомобиля.
Обновлено в 05:17
Политика

В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.
Обновлено в 16:00
Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Кино

Вышла последняя серия сериала «Игра престолов»

19 мая (утром 20 мая по Москве) была показана заключительная серия "Игры престолов", передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
Обновлено в 04:01
Авто

Универсал Opel Astra получит новый дизельный двигатель

Что касается внешности автомобилей, то она обновится, но кардинальных изменений не произойдет.
Обновлено в 13:14
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

Google запретила устанавливать Android на смартфоны Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 10:04
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Общество

Во вторник в Петербурге ожидается гроза

Во вторник, 21 мая, в Петербурге ожидается плюс 26 градусов и гроза, следует из прогноза Северо-Западного УГМС.
Обновлено в 12:20
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия

МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Экономика

Пока боролись с Huawei: компания Xiaomi отчиталась о росте прибыли

От давления США в отношении Huawei проиграли далеко не все — в частности, о резком росте прибыли сообщает конкурент производителя смартфонов, китайская компания Xiaomi, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:44
Политика

Сторонники Пашиняна начали блокировать здания судов в Ереване

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром в понедельник, 20 мая, начали блокировать входы и выходы зданий судов в Ереване.
Обновлено в 01:11
Футбол

«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе

Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Под Уфой нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора

Обновлено в 03:30
Космос

Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему.
Обновлено в 11:36
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандес

Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие

Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
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