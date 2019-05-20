Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указРБК 16:30
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.
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Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох
Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы
Эстонские военные считают, что российский самолет Ту-154 нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлу.
Обновлено в 16:25
Общество
Журналистку отказались пускать на Каннский фестиваль из-за обуви
Главного соредактора американского еженедельника Variety Клаудию Эллер не хотели пускать на Каннский кинофестиваль из-за неподобающей обуви.
Обновлено в 14:14
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
В случае возникновения аварии или поломки ESF 2019 в автоматическом режиме активирует два аварийных знака, первый из которых появляется на крыше автомобиля, а другой представляет собой мини-робота, который самостоятельно выезжает и располагается позади автомобиля.
Обновлено в 05:17
Политика
В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке
США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.
Обновлено в 16:00
Политика
Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Кино
Вышла последняя серия сериала «Игра престолов»
19 мая (утром 20 мая по Москве) была показана заключительная серия "Игры престолов", передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
Обновлено в 04:01
Авто
Универсал Opel Astra получит новый дизельный двигатель
Что касается внешности автомобилей, то она обновится, но кардинальных изменений не произойдет.
Обновлено в 13:14
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Хоккей
Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Google запретила устанавливать Android на смартфоны Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 10:04
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Общество
Во вторник в Петербурге ожидается гроза
Во вторник, 21 мая, в Петербурге ожидается плюс 26 градусов и гроза, следует из прогноза Северо-Западного УГМС.
Обновлено в 12:20
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Экономика
Пока боролись с Huawei: компания Xiaomi отчиталась о росте прибыли
От давления США в отношении Huawei проиграли далеко не все — в частности, о резком росте прибыли сообщает конкурент производителя смартфонов, китайская компания Xiaomi, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:44
Политика
Сторонники Пашиняна начали блокировать здания судов в Ереване
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром в понедельник, 20 мая, начали блокировать входы и выходы зданий судов в Ереване.
Обновлено в 01:11
Футбол
«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе
Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Под Уфой нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора
Обновлено в 03:30
Космос
Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K
Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему.
Обновлено в 11:36
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандес
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами
Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04