Президент Зеленский подписал первый указИзвестия вчера в 23:10

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ был опубликован на официальном сайте главы государства в понедельник, 20 мая.

Хоккей Пелино покинул тренерский штаб клуба КХЛ «Авангард» Канадский специалист Майкл Пелино покинул тренерский штаб омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".

Шоу-бизнес Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.

Наука Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Происшествия В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Транспорт Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.

Здоровье Каких врачей не хватает в России, показал опрос По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), большинство россиян россиян (89%) чувствуют нехватку медработников, передает RT.

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.

Политика Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Космос Индия собирается отправить в космос семь научных миссий Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в течение 10 лет отправить семь космических миссий, чтобы изучить солнечную систему.

Культура В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь» В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году.

Политика Зеленский призвал США усилить санкции против России «Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.

Авто В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы» Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».

Транспорт В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Политика США ослабили давление на Huawei В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Минобороны рассказали, чем кормят солдат Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.

Политика РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.

Политика На Украине начала работу экспертная миссия МВФ Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.

Политика Порошенко переехал из администрации президента В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.

Политика Зеленский вызвал «на ковер» подавшего в отставку министра обороны Полторака Сегодня, 21 мая, министр обороны Украины Полторак, подавший накануне в отставку, пришел в Администрацию президента на встречу с президентом Зеленским.