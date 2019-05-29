Футбол

Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в БакуSport.ru 07:59

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Как сообщает Tuttosport, Аньелли поселился в одной гостинице с "Челси". Утром он встретился с наставником лондонцев и президентом "Челси" Брюсом Баком. Ранее сообщалось, что Сарри может сменить Макса Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Игрокам «Ювентуса» сообщили, что Сарри будет следующим главным тренером клуба

Советский спорт14:48

Президент «Ювентуса» Аньелли провел встречу с Сарри в Баку

Sport24.ru07:56

СМИ: игрокам «Ювентуса» сообщили о назначении Сарри на пост главного тренера

Спорт-Экспресс12:21

Сарри уйдёт из «Челси». Как в этом замешаны британские таблоиды и его национальность

Спорт БИЗНЕС Online10:02

Аньелли не встречался с Сарри в Баку и улетел до финала ЛЕ

Sports.ru15:53

СМИ: Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в Баку

Матч ТВ07:32

Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в Баку

Sport.ru07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:46, Ашберн
Футбол

«Челси» стал победителем Лиги Европы

Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено в 17:15
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Обновлено в 13:01
Политика

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
Футбол

Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду

Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Здоровье

«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают

В общественную организацию "Пациентский контроль", которая следит за лечением социально значимых болезней, в том числе туберкулеза, в прошлом году поступили обращения из 17 регионов о дефиците препаратов.
Обновлено в 17:02
Политика

Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции

Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с 34 людьми на борту

Обновлено в 17:21
Политика

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
Обновлено в 12:28
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Кино

Умер актер Кармине Кариди, сыгравший две роли в «Крестном отце»

Обновлено в 14:25
Футбол

УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в Косово

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края.
Обновлено в 12:23
Общество

Süddeutsche Zeitung (Германия): здесь строят «Северный поток — 2» (Süddeutsche Zeitung)

По лицу Виктора Моисеева пробегает улыбка.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес

Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Обновлено в 15:17
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено в 11:37
Наука

Ученые пытаются создать редкий вид аморфного льда

Исследователи работают над созданием редкого вида аморфного льда, возникновение которого отличается от общепринятой теории.
Обновлено вчера в 12:14
Игры

Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

Обновлено в 12:11
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Театры

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:06
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» попал в больницу из-за тяги к спиртному

Напряжение «Джон Сноу» снимал с помощью спиртного — и вот уже месяц находится в рехабе.
Обновлено в 06:53
Политика

Команда Зеленского внесла в Раду законопроект об импичменте президента

Администрация украинского президента Владимира Зеленского передала Верховной Раде законопроект, который содержит механизм отстранения главы страны от должности, сообщил представитель лидера в парламенте Руслан Стефанчук на брифинге 29 мая.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В ДТП в Мексике погибли не менее 20 человек

Обновлено в 16:32
Происшествия

В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление

Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено в 15:21
Общество

В Петербурге владельцы закрыли суши-бар с неприличным названием

Обновлено в 08:06
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Здоровье

В России изменились правила ОМС

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия

Ростовского блогера Гаспара Авакяна арестовали на два месяца

Сегодня, 29 мая, днем Ленинский районный суд Ростова арестовал местного блогера Гаспара Авакяна. Он пробудет в СИЗО до конца июля.
Обновлено в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андреа Аньелли
Итальянский предприниматель
Итальянский бизнесмен, член совета директоров компаний EXOR и FIAT, с 19 мая 2010 года - «президент Ювентуса».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное