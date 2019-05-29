Футбол
Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в БакуSport.ru 07:59
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
3
Алонсо
8
Баркли
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
9
Ляказетт
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прилетел в Баку, где состоится финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал". Как сообщает Tuttosport, Аньелли поселился в одной гостинице с "Челси". Утром он встретился с наставником лондонцев и президентом "Челси" Брюсом Баком.
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