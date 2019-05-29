Футбол

Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в БакуSport.ru 07:59

Челси — Арсенал
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
  
28
Аспиликуэта
  
27
Кристенсен
  
30
Луиз
  
3
Алонсо
  
8
Баркли
  
5
Жоржиньо
  
17
Ковачич
  
11
Педро
  
18
Жиру
  
10
Азар
  
1
Чех
  
5
Папастатопулос
  
6
Косьельни
  
18
Монреаль
  
15
Мэйтленд-Найлс
  
11
Торрейра
  
10
Озил
  
34
Джака
  
31
Колашинац
  
14
Обамеянг
  
9
Ляказетт
  
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прилетел в Баку, где состоится финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал". Как сообщает Tuttosport, Аньелли поселился в одной гостинице с "Челси". Утром он встретился с наставником лондонцев и президентом "Челси" Брюсом Баком.
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Президент «Ювентуса» Аньелли провел встречу с Сарри в Баку

Sport24.ru07:56

СМИ: Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в Баку

Матч ТВ07:32

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Sports.ru06:41

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Президент «Ювентуса» Аньелли встретился с Сарри в Баку

Спорт-Экспресс07:05

Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в Баку

Sport.ru07:59

СМИ: Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в Баку

Sportbox.RU07:32
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