Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в БакуSport.ru 07:59

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прилетел в Баку, где состоится финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал". Как сообщает Tuttosport, Аньелли поселился в одной гостинице с "Челси". Утром он встретился с наставником лондонцев и президентом "Челси" Брюсом Баком.

Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в Баку

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