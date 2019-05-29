Футбол
Президент «Ювентуса» Аньелли встретился с Сарри в БакуСпорт-Экспресс 07:05
Оливье Жиру
|49′
Педро Родригес
|55′
Педро Родригес
|60′
Эден Азар
|65′
|56%
|Владение мячом
|44%
|1
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прибыл в Баку на финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" . Встреча пройдет сегодня, 29 мая.
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Сарри уйдёт из «Челси». Как в этом замешаны британские таблоиды и его национальность
Спорт БИЗНЕС Online10:02
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
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