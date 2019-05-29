Футбол

Президент «Ювентуса» Аньелли встретился с Сарри в БакуСпорт-Экспресс 07:05

Челси — Арсенал
3 – 0
2-й тайм
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прибыл в Баку на финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" . Встреча пройдет сегодня, 29 мая.
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