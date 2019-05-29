Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в БакуSport.ru 07:59

Как сообщает Tuttosport, Аньелли поселился в одной гостинице с "Челси". Утром он встретился с наставником лондонцев и президентом "Челси" Брюсом Баком. Ранее сообщалось, что Сарри может сменить Макса Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса".

Президент «Ювентуса» встретился с Сарри в Баку

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