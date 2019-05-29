Футбол
Президент «Ювентуса» Аньелли провел встречу с Сарри в БакуSport24.ru 07:56
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
3
Алонсо
8
Баркли
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
9
Ляказетт
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли провел встречу с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри. Аньелли прилетел в Баку на финал Лиги Европы и поселился в одном отеле с «Челси», где и был замечен на встрече с Сарри, сообщает Tuttosport. «Челси» сыграет с «Арсеналом» в финале ЛЕ сегодня.
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Сарри уйдёт из «Челси». Как в этом замешаны британские таблоиды и его национальность
Спорт БИЗНЕС Online10:02
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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