Политика
Президент Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщается на сайте финансового института. Исполняющей обязанности президента станет Кристалина Георгиева.
Ведомости11:52
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Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить ей отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами.
Обновлено в 20:52
Политика
Путин рассказал о своем воинском звании артиллериста
Обновлено в 20:32
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал появление корабля ВМС США в Черном море
Обновлено в 13:51
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Кевин Спейси отказался в суде признать вину
Американский актер и режиссер Кевин Спейси заявил в суде, что не признает вину в сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека в 2016 году, сообщает 7 января The Independent.
Обновлено в 11:47
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Авто
«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 14:15
Кино
Актер Роберт Рут скончался в возрасте 82 лет
По словам собеседника газеты, актер скончался 29 декабря после перенесенной пневмонии в Торрансе в Калифорнии.
Обновлено в 21:53
Политика
На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара
Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
We Are The Mighty составило рейтинг стран с худшими ВВС в мире
Обновлено в 22:25
Политика
Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ
Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 20:40
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Общество
Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России
Автор рассказал читателям о мерах, которые предпринимало правительство в рамках программы борьбы за трезвость.
Обновлено в 20:52
Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено в 18:13
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Политика
Президент Всемирного банка объявил о досрочной отставке
Президент Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщается на сайте финансового института.
Обновлено в 11:52
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика
Экс-глава Nissan впервые выступит на заседании суда
Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:01
Политика
Во Франции ужесточат наказание за несогласованные акции
Власти Франции собираются отреагировать на продолжающиеся протесты движения «желтых жилетов» ужесточением наказания за организацию и проведение несогласованных акций.
Обновлено в 21:01
Космос
Жители Новой Зеландии заметили в небесах огромный фаербол
В Новой Зеландии местные жители смогли воочию наблюдать, как огромный фаербол разрезает небеса.
Обновлено в 22:11
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Кино
Умер актер Уильям Морган Шеппард
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа
Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.
Обновлено в 22:08
Происшествия
В Сиднее нашли мертвой известную австралийскую топ-модель
Австралийскую топ-модель Аннализу Браакензик нашли мертвой в ее квартире в Сиднее, сообщает News.com.au.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Военные в Мексике взялись за охрану объектов Pemex
Обновлено в 22:08
Технологии
Mastercard убрала название из логотипа
Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48