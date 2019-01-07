Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка уходит в отставкуВести.Ru12:23
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Ожидалось, что он проработает до 2022-го, но банкир решил вернуться в частный сектор.
Вести.Ru12:23
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным
Обновлено в 15:01
Политика
Трамп отправится на границу с Мексикой
"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено в 12:48
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 10:29
Политика
Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Политика
Россияне не пострадали при попытке переворота в Габоне
Россияне не пострадали после попытки переворота в столице Габона Либревиле, сообщает МИД РФ на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:25
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Политика
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
Обновлено в 13:57
Политика
В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Трамп опроверг статью NYT о выводе войск из Сирии
Ранее The New York Times писала, что решение Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и удивило как союзников, так и противников США.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
В ЛНР заявили о поставках в ВСУ вооружения низкого качества
Обновлено в 13:38
Политика
Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай
Обновлено в 10:21
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено в 14:49
Политика
Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах по Курилам
Обновлено в 02:58