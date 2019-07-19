Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск74.ru вчера в 12:19
В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК. Ожидается, что туда его доставят вертолётом.
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Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это — часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела.
— Виктор Рашников, российский бизнесменКоммерсантъ вчера в 14:14
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На ММК в присутствии Путина запустили аглофабрику стоимостью 30 миллиардов рублей
Московский Комсомолец03:04
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Футбол
Вильмар Барриос: «Моя адаптация к российскому чемпионату еще продолжается»
В опорной зоне много техничных ребят играет. А в целом моя адаптация к российскому чемпионату, мне кажется, еще продолжается.
Обновлено в 02:54
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Экономика
О зарплатном неравенстве в России рассказал Росстат
По словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, чем сильнее суммы отличаются друг от друга, тем сильнее неравенство и выше доля людей с низкой оплатой труда.
Обновлено 18 июля в 22:39
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Здоровье
Московские врачи успешно прооперировали женщину с редкой патологией носовых пазух
Отмечается, что к врачам обратилась женщина с жалобами на постоянную головную боль, усиливающуюся на холоде или при резкой смене погодных условий.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено вчера в 09:42
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Авто
Автомобили Jaguar Land Rover получат детали из пластиковых отходов
Jaguar Land Rover начнет собирать автомобили из пластиковых отходов.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол
Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил опроверг информацию о том, что он не ладит с главным тренером команды Унаи Эмери.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Во Франции впервые жара достигла 46 градусов
Температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее, отмечает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Украинский ЦИК снял с выборов кандидата от «Оппозиционной платформы»
Центральная избирательная комиссия Украины за два дня до выборов отменила регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под № 44, сообщила пресс-служба ЦИК.
Обновлено вчера в 15:18
Наука
Создан новый материал для литиевых аккумуляторов
Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено вчера в 08:55
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Путешествия
Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту
Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.
Обновлено в 00:29