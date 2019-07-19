Политика

Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск74.ru вчера в 12:19

В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК. Ожидается, что туда его доставят вертолётом.
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Виктор Рашников
Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это — часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела.
— Виктор Рашников, российский бизнесменКоммерсантъ вчера в 14:14

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