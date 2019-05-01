Политика
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном РунетеЭхо Москвы вчера в 00:00
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. Политик Евгений Ройзман выразил сомнения в его эффективности. Ранее Евгений Ройзман высказал опасение, что вслед за изоляцией Рунета могут закрыть границы.
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Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Подростков в США обвинили в подготовке взрыва в школе
В американском штате Нью-Йорк троим 16-летним подросткам предъявлены обвинения в подготовке взрыва в школе, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт
В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Политика
Бойко прокомментировал слова Зеленского об Украине и РФ
Бойко заявил, что таким образом Зеленский идет по стопам бывшего президента Петра Порошенко, который привел страну к тяжким последствиям.
Обновлено вчера в 21:32
Авто
Компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Улан-Удэ загорелось административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму
Обновлено в 02:29
Политика
Мэй сменила министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.
Обновлено 01 мая в 14:41
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу, 3 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 04:05
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Гаджеты
Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6
Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Ученые рассказали, как заниматься сексом людям с болезнями сердца
Многие люди, страдающие заболеваниями сердца, теряют интерес к сексуальной жизни или даже боятся, что из-за интимной близости они могут лишь сделать хуже своей сердечно-сосудистой системе.
Обновлено в 01:28
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
В ЛНР ответили на заявления ВСУ о продвижении с боем под Новозвановкой
Обновлено в 04:31
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Культура
В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым
Обновлено в 03:42
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Наука
В Якутии найдены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад
Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.
Обновлено в 03:44
Хоккей
Ян Коварж не вернется в КХЛ и продолжит карьеру в Швейцарии
Как стало известно "СЭ", нападающий Ян Коварж не вернется в КХЛ, несмотря на интерес некоторых клубов лиги.
Обновлено в 04:10
Общество
В Колизее появится вооруженная охрана для защиты от вандалов
Обновлено в 04:49
Финансы
Рубль снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Политика
CNN узнал о поиске США способа финансирования венесуэльской оппозиции
Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности финансирования лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Обновлено вчера в 12:31