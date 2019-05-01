Политика

Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном РунетеЭхо Москвы вчера в 00:00

Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. Политик Евгений Ройзман выразил сомнения в его эффективности. Ранее Евгений Ройзман высказал опасение, что вслед за изоляцией Рунета могут закрыть границы.
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Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета

Эхо Москвывчера в 01:32

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новости01 мая в 19:37

Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъ01 мая в 11:28

Путин подписал закон о надежном Рунете

ТАСС01 мая в 11:38

Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ru01 мая в 11:29

Путин подписал закон о «надежном интернете»

URA.Ru01 мая в 11:52

Путин подписал закон о суверенном Рунете

РБК01 мая в 11:26
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Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 17:32
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Подростков в США обвинили в подготовке взрыва в школе

В американском штате Нью-Йорк троим 16-летним подросткам предъявлены обвинения в подготовке взрыва в школе, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт

В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Политика

Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Политика

Бойко прокомментировал слова Зеленского об Украине и РФ

Бойко заявил, что таким образом Зеленский идет по стопам бывшего президента Петра Порошенко, который привел страну к тяжким последствиям.
Обновлено вчера в 21:32
Авто

Компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Улан-Удэ загорелось административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму

Обновлено в 02:29
Политика

Мэй сменила министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.
Обновлено 01 мая в 14:41
Общество

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу, 3 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 04:05
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено вчера в 09:06
Гаджеты

Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6

Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Здоровье

Ученые рассказали, как заниматься сексом людям с болезнями сердца

Многие люди, страдающие заболеваниями сердца, теряют интерес к сексуальной жизни или даже боятся, что из-за интимной близости они могут лишь сделать хуже своей сердечно-сосудистой системе.
Обновлено в 01:28
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

В ЛНР ответили на заявления ВСУ о продвижении с боем под Новозвановкой

Обновлено в 04:31
Авто

Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Культура

В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым

Обновлено в 03:42
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Наука

В Якутии найдены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад

Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.
Обновлено в 03:44
Хоккей

Ян Коварж не вернется в КХЛ и продолжит карьеру в Швейцарии

Как стало известно "СЭ", нападающий Ян Коварж не вернется в КХЛ, несмотря на интерес некоторых клубов лиги.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Петербурге нашли семью, где дети жили в антисанитарных условиях

Обновлено в 01:31
Общество

В Колизее появится вооруженная охрана для защиты от вандалов

Обновлено в 04:49
Финансы

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено вчера в 16:47
Политика

CNN узнал о поиске США способа финансирования венесуэльской оппозиции

Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности финансирования лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Обновлено вчера в 12:31
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