Президент Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным проекты в АрктикеLenta.ru 02:13

с чего всё началось

Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 году. К 2024 году — первая фаза, с ростом до 100 миллионов тонн к 2030-му. Объединенные активы станут центром привлечения стратегических инвесторов.

В ходе недавней встречи с главой государства Игорь Сечин вновь вернулся к планам по реализации данных проектов. По его словам, сейчас «Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера, который сможет обеспечить 80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути до 2024 года.

Президент Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным проекты в Арктике

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