Футбол
Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчиГазета.Ru 09:00
Президент "Урала" Григорий Иванов после ничьей 2:2 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" поставил под сомнение профессионализм судьи Алексея Еськова, передает Sport24. Арбитр засчитал гол, который, по мнению главы клуба, был оформлен из офсайда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забили
Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Космос
Стивен Хокинг оказался неправ в своей теории
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Врио губернатора Липецкой области заработал 196 млн рублей
Доход временно исполняющего обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова по итогам 2018 года составил 19,5 млн рублей.
Обновлено в 09:40
Происшествия
«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов после инцидента в Шереметьево
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Коломойский назвал вероятного главу администрации Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский предположил, кто может возглавить администрацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:57
Авто
Цены на новые автомобили продолжают расти в России
По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Коломойский рассказал о возможной должности Порошенко в правительстве
По мнению бизнесмена Игоря Коломойского, действующий президент Украины Петр Порошенко по окончании срока президентства может претендовать на должность главы МИД или посла Киева в США.
Обновлено в 09:41
Космос
Blue Origin представила лунный посадочный модуль
Посадочный модуль получил название Blue Moon, сообщает N+1. Аппарат, показанный на презентации, способен поднимать до 3,6 тонны груза.
Обновлено в 09:23
Кино
В Грозном рассмотрят иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона
Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 09:14
Политика
В посольстве России ответили на заявление главы МВД Эстонии
Как ранее писал сайт kp.ru, 9 мая министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что часть эстонских земель - 5,2% сегодня принадлежат РФ.
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
«Севастополь - это всегда победа»: в Госдуме рассказали о значении освобождения города от фашистов
По мнению депутата Дмитрия Белика, Севастополь является сакральным местом для всей России.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель снова увидела НЛО
Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Трамп не хочет торопиться в переговорах с Китаем
Торговые переговоры США с Китаем проходят весьма благоприятным образом, и нет абсолютно никакой необходимости спешить, сообщил в "Твиттере" американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 08:59
Происшествия
По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
Обновлено в 09:32
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Политика
Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко
Британское издание Daily Mail написало про «загадочную смерть» «антипутинского журналиста» в связи с гибелью Сергея Доренко.
Обновлено в 08:35
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18