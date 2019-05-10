Футбол

Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчиГазета.Ru 09:00

Президент "Урала" Григорий Иванов после ничьей 2:2 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" поставил под сомнение профессионализм судьи Алексея Еськова, передает Sport24. Арбитр засчитал гол, который, по мнению главы клуба, был оформлен из офсайда.
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Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи

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«Оренбург» постоянно жалуется на судейство. Это заговор или оправдание?

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Алексей Игоревич Еськов
Российский футболист
Российский футболист и судья, имеет категорию ФИФА. Выступал на позиции защитника. Обслуживает матчи чемпионата России.
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