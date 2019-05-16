Футбол

Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка РоссииRT на русском 15:41

После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт. В протоколе встречи зафиксировано, что Ильин оскорбил соперника по национальному признаку.
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Алексей Смертин
Мы будем разбираться в данной ситуации. Такие высказывания неприемлемы не только на футбольном поле, но и за его пределами. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК РФС, а дальше уже будет выноситься решение комитетом.
— Алексей Смертин, российский футболистRT на русском 13:47

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