Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка РоссииRT на русском 15:41

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После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт. В протоколе встречи зафиксировано, что Ильин оскорбил соперника по национальному признаку.

Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России

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