Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка РоссииRT на русском 15:41
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт. В протоколе встречи зафиксировано, что Ильин оскорбил соперника по национальному признаку.
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Мы будем разбираться в данной ситуации. Такие высказывания неприемлемы не только на футбольном поле, но и за его пределами. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК РФС, а дальше уже будет выноситься решение комитетом.
— Алексей Смертин, российский футболистRT на русском 13:47
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Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
Обновлено в 19:27
Экономика
Скорректированная чистая прибыль QIWI в 1 квартале увеличилась на 53%
Скорректированная чистая прибыль QIWI по МСФО в 1 квартале 2019 года увеличилась на 53% - до 1 653 млн рублей ($25,5 млн) или 26,64 руб. на одну акцию, сообщает компания.
Обновлено в 06:35
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
«Панцирь-С1» назвали проблемным
Минобороны России ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила «проблемный» самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1», сообщили Defence Blog источники в военном ведомстве.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено в 19:16
Футбол
«Милан» хочет видеть Сарри главным тренером вместо Гаттузо
Как сообщает The Telegraph, руководство «Ромы» хотело видеть итальянца Антонио Конте на посту главного тренера, однако специалист отказался от предложения.
Обновлено в 16:22
Авто
Трековый Porsche за 700 тысяч евро одели в культовые гоночные ливреи
Эксклюзивный суперкар Porsche 935, который оценивается в 702 тысячи евро, можно будет заказать в семи классических раскрасках.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей
Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Общество
Балтусова прокомментировала сохранение дороги на месте обмеления Волги
Помощник главы РТ Олеся Балтусова на своей странице в Facebook прокомментировала возможность сохранения дороги, которая открылась после обмеления Волги.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено в 19:44
Политика
Чеченский спецназ ответил на санкции США
Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено в 18:11
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:45
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено в 15:46