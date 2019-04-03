Президент «Урала»: «Все ставят задачу пройти в финал Кубка России»Евро-футбол.ру вчера в 10:37

Елена Григорьевская Первый полуфинал Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" пройдёт в среду, 3 апреля.

Политика В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Хоккей «Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом» Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

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Экономика В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.

Политика Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение судебного процесса против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Экономика Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.

Общество Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами» Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.

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