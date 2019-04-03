Футбол
Президент «Урала»: «Все ставят задачу пройти в финал Кубка России»Евро-футбол.ру вчера в 10:37
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Елена Григорьевская Первый полуфинал Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" пройдёт в среду, 3 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
О полуфинале Кубка и провале в чемпионате: президент «Урала» ответил на вопросы болельщиков
Екатеринбург Онлайн01 апреля в 06:03
Григорий Иванов: Нет разницы, с кем «Уралу» играть в финале Кубка России
Советский спортвчера в 10:33
Иванов: «Уралу» нет разницы, на кого попасть, если выйдем в финал Кубка России
Чемпионатвчера в 10:34
«Урал» – «Арсенал» и «Локомотив» – «Ростов»: фрибеты до 1500 рублей от БК «Лига Ставок» новым клиентам
Спорт-Экспрессвчера в 12:30
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 00:15, Ашберн
Общество
Гороскоп на 3 апреля: у Близнецов удачный день для карьеры, а у Рыб – для трудовых подвигов
Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру.
Обновлено вчера в 12:07
Авто
Путин откроет завод Mercedes‑Benz в Подмосковье 3 апреля
Обновлено вчера в 09:27
Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Обновлено вчера в 20:36
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Дольщики окружили вход в правительство Челябинской области
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо
Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение судебного процесса против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ
Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Мильнер выбыл из списка самых успешных инвесторов по версии Forbes
Сооснователь Mail.Ru Group и создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер выбыл из обновленного рейтинга самых успешных венчурных инвесторов мира по версии Forbes (т.н. "Список Мидаса").
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных
Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Здоровье
В Уфе стартовала неделя здравоохранения
Сегодня, 2 апреля, в Уфе открылась неделя здравоохранения. Основные мероприятия проходят на площадке ВДНХ.
Обновлено вчера в 06:53
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки РФ выпускать бесконтактные карты
Международные платёжные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Муж погибшей совладелицы S7 обучался пилотированию на разбившемся в Германии самолете
Потерпевший крушение в аэропорту Германии самолет Epic LT был куплен для обучения пилотированию Владислава Филеева — мужа погибшей в авиакатастрофе совладелицы российской авиакомпании S7, сообщил авиаэксперт, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Названы самые «аварийные» имена водителей в России
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Хоккей
Два гола и две передачи Радулова принесли «Далласу» победу
Хозяева выиграли со счетом 6:2, а лучшим в их составе был российский нападающий Александр Радулов, который забил два гола.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
«Атлетико» обыграл «Жирону» благодаря голам Година и Гризманна
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Появилось видео взрыва в петербургской военной академии
Часть осколков попала в автомобиль автора видео. Взрыв в академии имени Можайского случился днем 2 апреля.
Обновлено вчера в 16:19
Космос
ИМБП РАН оснастят имитатором гребли для космонавтов
Обновлено вчера в 02:31
Политика
Трамп рассказал о новом слогане на выборах в 2020 году
Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено вчера в 17:16
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В Китае воспитатель умышленно отравил детей нитритами
Воспитатель детского сада в китайской провинции Хэнань умышленно отравил детей нитритами, пострадали 23 ребенка, пишет газета "Синьцзин бао" со ссылкой на местные власти.
Обновлено 01 апреля в 09:20