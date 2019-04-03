Футбол

Президент «Урала»: «Все ставят задачу пройти в финал Кубка России»Евро-футбол.ру 10:37

Урал — Арсенал (Тула)
завтра
в 10:00
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Елена Григорьевская Первый полуфинал Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" пройдёт в среду, 3 апреля.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
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