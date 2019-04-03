Футбол
Президент «Урала»: «Все ставят задачу пройти в финал Кубка России»Евро-футбол.ру 10:37
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Елена Григорьевская Первый полуфинал Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" пройдёт в среду, 3 апреля.
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О полуфинале Кубка и провале в чемпионате: президент «Урала» ответил на вопросы болельщиков
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