Футбол
Президент «Урала»: «Все ставят задачу пройти в финал Кубка России»Евро-футбол.ру 10:37
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Елена Григорьевская Первый полуфинал Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" пройдёт в среду, 3 апреля.
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«Урал» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Кубка России 3 апреля 2019 года
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