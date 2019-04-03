Футбол

Президент «Урала»: «Все ставят задачу пройти в финал Кубка России»Евро-футбол.ру 10:37

Урал — Арсенал (Тула)
завтра
в 10:00
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Елена Григорьевская Первый полуфинал Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" пройдёт в среду, 3 апреля.
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Первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду

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На матч полуфинала Кубка России «Урал» — «Арсенал» реализовано около 10 тысяч билетов

Sport24.ruвчера в 13:03
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
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Сегодня, 2 апреля, состоялся торжественный старт производства Largus CNG.
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