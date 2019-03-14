Политика
Президент Украины уволил главу внешней разведкиПолитРоссия вчера в 13:55
В документе говорится, что Петр Порошенко принял решение уволить Божка Егора Валерьевича с должности председателя Службы внешней разведки Украины. Божко занимал эту должность с 13 сентября 2017 года – именно тогда он встал во главе ведомства, отвечающего за внешнюю разведку.
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Общество
Строительство завода на берегу Байкала приостановлено
Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда до устранения всех нарушений.
Обновлено в 01:55
Авто
Tesla представила новый электромобиль Model Y
Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе новейшую модель кроссовера Model Y с электродвигателем.
Обновлено в 01:35
Космос
Корабль «Союз МС-12» с тремя космонавтами на борту состыковался с МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с новым экипажем, в который входят космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России
НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Вице-губернатор Приморья ушел в отставку
Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга
Обновлено вчера в 16:38
Религия
Патриарх попросил передать РПЦ Музей Рублева и старейший храм Москвы
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Приемная мать из Магадана, морившая ребенка голодом, признана виновной
Жительница Магадана, семь лет морившая своего приемного ребенка голодом для получения социальных выплат, приговорена судом к шести годам лишения свободы, информирует СК РФ.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным морем
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации
Как отметила Цой Сон Хи, позже в ходе встречи в расширенном составе госсекретарь США Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон "внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата".
Обновлено в 01:45
Общество
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Политика
Иностранные журналисты прибыли в Крым с ознакомительным визитом
В Крым с ознакомительным визитом прибыла группа иностранных журналистов, он продлится до 18 марта, сообщил представитель министерства внутренней политики, информации и связи республики.
Обновлено в 02:06
Транспорт
ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05
Происшествия
На Тайване зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено 13 марта в 21:02
Политика
В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ Украине
Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива
Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Правительство предложило «Победе» вместо 30 Boeing Max купить российские МС-21
Правительство пока не разрешило 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» – лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max.
Обновлено вчера в 15:22
Транспорт
Сильный снегопад привёл к транспортному коллапсу в Екатеринбурге
Снегопад обрушился на Средний Урал вечером 14 марта и ослаб лишь к утру 15-го.
Обновлено в 01:20
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
США начали производить запрещенные ДРСМД ракеты
Обновлено в 00:56
Финансы
Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2%
Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что если ЕС не будет вести переговоры по торговле, то США могут ввести пошлины на многие европейские товары.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Парламент Китая одобрил новый закон об иностранных инвестициях
Депутаты высшего законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу одобрили закон об иностранных инвестициях, который направлен на повышение уровня транспарентности относительно иностранных инвестиций в Китае, а также на обеспечение равных условий китайским и иностранным компаниям на рынке.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
В Новосибирске разрешили установить памятник Сталину
Обновлено вчера в 05:09
Здоровье
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
Обновлено вчера в 20:13
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 0,6 балла за счет победы "Бенфики" над загребским "Динамо" (3:0).
Обновлено вчера в 20:44
Футбол
Вильярреал — Зенит 2:1
Обновлено вчера в 14:56