Футбол
Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги ЕвропыГазета.Ru 19:33
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт". По его словам, решение принял сам футболист, что не делает ему чести.
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Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
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Компания SpaceX после старта ракеты Falcon 9 успешно вывела в космос 60 спутников проекта Starlink, предназначенных для раздачи глобального интернета.
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Обновлено в 18:51
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Спасателям удалось ликвидировать пожар на кровле жилого дом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
Обновлено в 19:34
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Обновлено в 14:26
Экономика
Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб
Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено в 10:08
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Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено в 13:12
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В Дагестане произошло землетрясение
Обновлено в 20:28
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Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
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«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде
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Армия и оружие
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Обновлено в 15:20
Общество
Хищные вороны атакуют людей в центре Петербурга
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
В России модернизируют системы залпового огня «Град»
Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено в 20:27