Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 19:33

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт". По его словам, решение принял сам футболист, что не делает ему чести.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Политика Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.

Общество Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.

Гаджеты Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч Китайский производитель смартфонов Vivo презентовал свою новую разработку - телефон Z5x.

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.

Политика Слова главы Генштаба Украины про Крым расценили как агрессию Руководитель Генштаба рассказал, что его страна потеряла Крымский полуостров задолго до событий 2014 года.

Происшествия Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.

Авто Названа дата появления Geely FY11 в России Помимо названного варианта в линейке присутствуют гибридные PHEV, силовые установки которых на базе того же двигателя выдают 180 л.с. Запас хода на электротяге у таких авто — 56-80 км. Самым мощным является 2-литровый наддувный двигатель Volvo B4204T мощностью в 238 л.с. (350 Нм).

Политика Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Футбол Балтика — Тюмень 1:1 В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.

Здоровье На Сахалине у медведей обнаружена опасная для человека болезнь В двух тушах медведей, добытых на Сахалине, обнаружены личинки трихинелл, вызывающих тяжелую болезнь.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.

Шоу-бизнес Миллионер на пенсии сделал предложение танцовщице топлес в Каннах Девушка встречается с 63-летним долларовым миллионером Милосом Кентом, и он все сделал красиво — заранее подготовился и пал перед возлюбленной на колено, прямо когда на них были направлены объективы фотографов.

Спорт Медведева попросила закрыть тему Тутберидзе Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.

Общество Когда дешевле всего покупать бытовую технику и электронику Крупную бытовую технику чаще всего покупают в новую квартиру взамен старой.

Политика Мэй уходит в отставку, но не заканчивает игру Тереза Мэй уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

Политика Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Общество Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.

Общество В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.