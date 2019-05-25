Футбол
Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 19:33
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт". По его словам, решение принял сам футболист, что не делает ему чести.
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Президент УЕФА высказался по поводу отказа Мхитаряна ехать в Баку на финал Лиги Европы
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