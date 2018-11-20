Футбол

Президент УЕФА исключил создание суперлиги
Sport24.ru
00:54

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слухи о рассмотрении организацией суперлиги из топовых европейских клубов.
Sport24.ru00:54

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Чеферин: гарантирую, что о Суперлиге не может быть и речи

Чемпионат02:02

Президент УЕФА исключил возможность создания Суперлиги

Советский спорт01:22

Глава УЕФА о Суперлиге: «Этого не произойдет»

Матч ТВ01:08

Глава УЕФА о Суперлиге: «Этого не произойдет»

Sportbox.RU01:08

Президент УЕФА исключил создание суперлиги

Sport24.ru00:54

Александер Чеферин: «О создании суперлиги не может быть и речи»

Спорт-Экспресс00:09

Президент УЕФА исключил создание суперлиги

Sport.ru01:15
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Футбол

Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций

Сборная Германии (2) финишировала третьей и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B. Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.
Обновлено в 02:05
Футбол

Алексей Миранчук: «Хотим занять первое место в группе»

Обновлено в 01:57
Футбол

«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо

Обновлено в 02:09
Футбол

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», заболел.
Обновлено в 01:49
Футбол

Футбольный клуб «ПСЖ» заподозрили в расовой дискриминации

Академию клуба заподозрили в расовой дискриминации, сообщает агентство France Presse.
Обновлено в 01:55
Футбол

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 01:08
Футбол

15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.
Обновлено в 01:30
Футбол

Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»

Обновлено в 02:04
Футбол

Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций

В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол

Волейболисты «Шомона» прилетели в Петербург без капитана

Волейболисты «Шомона» сыграют с "Зенитом" без капитана, доигровщика Матей Патака.
Обновлено в 02:13
Футбол

Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»

Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:22
Футбол

Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:21
Футбол

Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»

Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Балотелли вернулся из отпуска с весом более 100 кг

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли вернулся из отпуска с избыточным весом, утверждает L'Equipe.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол

Тите: «Неймар — главный герой в раздевалке и лидер на поле»

Неймар — главный герой в раздевалке и лидер на поле, — сказал Тите.
Обновлено в 01:37
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