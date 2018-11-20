Футбол
Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне
Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезонеSport24.ru13:47
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне. Ранее сообщалось, что ее могут ввести начиная с матчей 1/4 финала.
Sport24.ru13:47
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Футбол
Швеция — Россия 2:0
Сборная России по футболу проиграла команде Швеции и не сумела выйти в высший дивизион (лигу) А нового турнира УЕФА - Лиги наций.
Обновлено в 16:46
Футбол
Франция — Уругвай 1:0
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил повреждение в контрольном матче с национальной командой Уругвая.
Обновлено в 16:43
Футбол
Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018
Итальянское издание Tuttosport не включило представителей РПЛ Сергея Еременко и Михаила Лысова в шорт-лист премии, вручаемой лучшему футболисту в возрасте до 21 года.
Обновлено в 16:00
Футбол
Балай принес Албании победу над Уэльсом в товарищеском матче
Статистика матча (Албания / Уэльс) Удары 4/11 Удары в створ ворот Процент владения мячом 45 % / 55% Нарушения правил 14/11 Поданные угловые 1/7 Стартовые составы команд на матч: Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Ардиан, Маврай, Лиля, Грежда, Баша, Джака, Балай, Узуни.
Обновлено в 16:12
Футбол
В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича
«Милан» подтвердил информацию о возможном возвращении Ибрагимовича. Об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Леонардо.
Обновлено в 16:00
Футбол
Италия — США 1:0
Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 16:16
Футбол
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По данным СМИ, "Зенит" не планирует совершать обмен своего полузащитника Магомеда Оздоева на хавбека "Рубина" Игоря Коновалова.
Обновлено в 15:32
Футбол
Дженнингс покинул петербургский «Зенит»
Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено в 16:45
Футбол
Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»
Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Обновлено в 15:56
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«Динамо» подписало новый контракт с 19-летним полузащитником
Обновлено в 14:32
Футбол
Головин заявил, что чемпионат Франции во всех аспектах сильнее РПЛ
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал об отличиях французской Лиги 1 и Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:52
Футбол
Полузащитник «Ростова» Вебер пропустит полтора месяца после операции
Полузащитник футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) Дмитрий Вебер прооперирован и должен приступить к тренировкам через 1,5 месяца, сообщается на официальном сайте ростовчан.
Обновлено в 14:52
Футбол
«Зенит» на тай-брейке обыграл «Шомон» в дебютном матче Лиги чемпионов
Обновлено в 16:34
Футбол
Агент Влашича назвал цену на игрока
Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
Обновлено в 13:43
Футбол
Хет-трик Форреста вывел сборную Шотландии в дивизион В в Лиге наций
У победителей встречи хет-трик оформил Джеймс Форрест (34-я, 43-я и 64-я минуты), а у гостей мячи забили Бирам Кайал (9) и Эран Захави (75).
Обновлено в 16:43