Футбол

Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне
Sport24.ru
13:47

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне. Ранее сообщалось, что ее могут ввести начиная с матчей 1/4 финала.
Sport24.ru13:47

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СМИ: УЕФА намерен ввести видеоповторы в Лиге чемпионов в этом сезоне

Газета.Ru15:21

Глава УЕФА намекнул, что система VAR может быть внедрена уже в текущем сезоне ЛЧ

РИА Новости14:23

Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне

Sport24.ru13:47

СМИ: УЕФА может ввести видеоповторы в Лиге чемпионов в этом сезоне

ТАСС13:46

Система VAR может быть использована уже в этом сезоне ЛЧ

Матч ТВ13:26

СМИ: УЕФА введет видеоповторы в Лиге чемпионов с 1/8 финала этого сезона

Спорт-Экспресс13:20

Источник: видеоповторы в Лиге чемпионов могут ввести с 1/8 финала этого сезона

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