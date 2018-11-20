Футбол
Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне
Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезонеSport24.ru13:47
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне. Ранее сообщалось, что ее могут ввести начиная с матчей 1/4 финала.
Sport24.ru13:47
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Футбол
Российские болельщики разгромили шведских фанатов в товарищеском матче
Болельщики сборных Швеции и России провели товарищескую встречу перед матчем группового этапа Лиги наций между национальными командами.
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Футбол
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Агент Влашича назвал цену на игрока
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Футбол
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Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»
Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
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Головин заявил, что чемпионат Франции во всех аспектах сильнее РПЛ
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал об отличиях французской Лиги 1 и Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:52
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Костакурта: Манчини проделал отличную работу в сборной Италии
Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта высоко оценил работу главного тренера национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».
Обновлено в 13:55
Футбол
«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года
Вратарь «Реала» Кейлор Навас может продлить контракт с мадридцами.
Обновлено в 14:34
Футбол
Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
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