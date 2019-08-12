Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей AurusРИА Новости 00:12

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
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