Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей AurusРИА Новости 00:12
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Общество
МЧС предупреждает о повышении уровня рек в Иркутской области
Обновлено в 03:29
Транспорт
На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение
Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
Обновлено в 04:37
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Единоборства
Чемпион UFC Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко
Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Космос
«Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона
Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией
Москве стоит быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35, так как Анкару не стоит считать надежным партнером.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Теннис
Серена Уильямс снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Хусаинов: «Нельзя было засчитывать гол „Ахмата“»
Гол «Ахмата» нельзя было засчитывать, Анхель подыграл себе рукой, мяч забит с нарушением правил.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк может лишиться возможности посещать зарубежные страны из-за невыплаченной задолженности.
Обновлено в 06:56
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Игорь Николаев нежно поздравил Юлию Проскурякову с днем рождения
Сегодня, одиннадцатого августа, свой день рождения отмечает певица Юлия Проскурякова, являющаяся также женой Игоря Николаева.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
По данным Федеральной налоговой службы, общее количество унитарных предприятий удвоилось за три года, с 2013 по 2016 год, с 11 тыс. до 23 тыс. Значительная часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, подчеркивает Федеральная антимонопольная служба.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин похвалил Аксенова за эффективную работу на посту главы Крыма
Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Крыма.
Обновлено в 07:13
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»
Команда "Формулы-1" "Ред Булл" заменила француза Пьера Гасли на тайского гонщика "Торо Россо" Александера Албона, сообщается на сайте "Ред Булл".
Обновлено в 06:55
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Урал
Обновлено в 06:47