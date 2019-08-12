Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей AurusРИА Новости 00:12
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:57, Вашингтон
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
Обновлено в 06:49
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Красноярске загорелся склад рынка
В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 08:42
Авто
Российский офис General Motors сменил руководителя
Эктор Вилларреал получил новое назначение на пост президента GM в Юго-Восточной Азии и будет работать в Таиланде.
Обновлено в 05:26
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
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Армия и оружие
Разведывательный самолет США заметили у границ Калининградской области
Самолет ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 провел разведку у границ Калининградской области.
Обновлено в 08:14
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Транспорт
Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях
"Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", - заявил Зеленский.
Обновлено в 08:31
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Медики назвали симптомы заражения организма паразитами
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Футбол
Кавани может перейти в команду Бекхэма летом 2020 года
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Политика
Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретение Украиной турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Футбол
Стало известно об интересе европейских клубов к игроку «Спартака» Бакаеву
Европейские футбольные клубы внимательно следят за выступлениями атакующего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, они изучают возможность его подписания, сообщил РБК источник, близкий к футболисту, и собеседник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:54
Баскетбол
ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса
Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 03:19
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Общество
В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 04:24
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Новосибирске рабочих завалило грунтом в зоне реконструкции аэропорта
Пятеро рабочих оказались под завалом при обрушении грунта в зоне реконструкции международного аэропорта Толмачево в Новосибирске.
Обновлено в 07:55