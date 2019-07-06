Экономика
Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсииREGNUM вчера в 01:11
В указе сказано, что базовая величина для определения минимального размера пенсии с 1 января 2020 года составит 338 манатов. Базовая величина для исчисления государственных пособий составит 322 маната. Минимальный размер оплаты труда в Туркмении установлен на уровне в 870 манатов.
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Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
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Певец рассказал, в какой момент разлюбил жену. Влад Соколовский впервые после развода с Ритой Дакотой исповедался телезрителям.
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Иран объявил о повышении уровня обогащения урана
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Украина получила первую в истории партию нефти из США
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Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска
Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
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Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
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Политика
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которой расценивает "Северный поток-2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств, соответствующую поправку в документ внесли парламентарии США.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
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Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
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Происшествия
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Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено вчера в 02:02
Авто
Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле
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Авто
Законно ли включать габаритные огни вместо фар ближнего света?
Ехать с включенными фарами, даже в дневное время на самом деле является весьма хорошей идеей, поскольку таким образом машина становится более заметной, что, как считают чиновники, должно поспособствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца
Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
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Единоборства
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Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
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Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
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Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
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Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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