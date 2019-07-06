Экономика

Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсииREGNUM вчера в 01:11

В указе сказано, что базовая величина для определения минимального размера пенсии с 1 января 2020 года составит 338 манатов. Базовая величина для исчисления государственных пособий составит 322 маната. Минимальный размер оплаты труда в Туркмении установлен на уровне в 870 манатов.
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Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсии

REGNUMвчера в 01:11

Зарплаты и пенсии в Туркменистане повышены на 10%

МИР 24вчера в 03:06

Гурбангулы Бердымухамедов повысил зарплаты в Туркменистане

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Росбалтвчера в 03:49

Президент Туркмении подписал документ об увеличении зарплат на 10%

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Президент Туркменистана подписал указ о повышении зарплат на 10%

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Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на десять процентов

РИА Новости05 июля в 23:54
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков

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Шоу-бизнес

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Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Происшествия

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Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
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После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.
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В сети обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
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На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
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Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля

Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
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Политика

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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, призывающую Россию отменить решение о признании независимости этих республик, сообщает РИА Новости.
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Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
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Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
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Amazon является не единственной американской компанией, которая хочет запустить множество спутников для раздачи интернета с околоземной орбиты.
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Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».
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В Play Store обнаружили потенциально опасное приложение, ориентированное на владельцев смартфонов марки Samsung.
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Известный путешественник Федор Конюхов и Сергей Рябчинский (президент федерации планерного спорта России) совершили перелет из подмосковной Коломны (аэродром «Северка», село Мячково) в Крым.
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