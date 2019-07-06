Экономика
Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсииREGNUM вчера в 01:11
В указе сказано, что базовая величина для определения минимального размера пенсии с 1 января 2020 года составит 338 манатов. Базовая величина для исчисления государственных пособий составит 322 маната. Минимальный размер оплаты труда в Туркмении установлен на уровне в 870 манатов.
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Политика
Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:48
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»
После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
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Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено 05 июля в 18:44
Происшествия
В Крыму спасли 17 туристов на каяках
Обновлено в 02:38
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Футбол
Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку
После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.
Обновлено в 00:46
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
В сети обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась с Батрутдиновым в фотосессии
Телеведущая и певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в новой фотосессии, вместе с ней был замечен коллега по цеху и ее друг Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 03:20
Единоборства
Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239
На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля
Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Обновлено 05 июля в 04:48
Политика
В ОБСЕ призвали Россию отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, призывающую Россию отменить решение о признании независимости этих республик, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Баскетбол
Кук подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В Иране пригрозили захватом британского танкера
Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено 05 июля в 11:21
Космос
Amazon планирует запустить свои спутники для раздачи интернета
Amazon является не единственной американской компанией, которая хочет запустить множество спутников для раздачи интернета с околоземной орбиты.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ
Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».
Обновлено вчера в 02:43
Гаджеты
В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung
В Play Store обнаружили потенциально опасное приложение, ориентированное на владельцев смартфонов марки Samsung.
Обновлено вчера в 06:25
Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска
Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено в 02:49
Общество
Федор Конюхов прилетел в Крым на необычном самолете
Известный путешественник Федор Конюхов и Сергей Рябчинский (президент федерации планерного спорта России) совершили перелет из подмосковной Коломны (аэродром «Северка», село Мячково) в Крым.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
Обновлено в 01:46
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек
В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.
Обновлено в 03:42