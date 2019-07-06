Экономика

Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсииREGNUM 01:11

В указе сказано, что базовая величина для определения минимального размера пенсии с 1 января 2020 года составит 338 манатов. Базовая величина для исчисления государственных пособий составит 322 маната. Минимальный размер оплаты труда в Туркмении установлен на уровне в 870 манатов.
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Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсии

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