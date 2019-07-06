Заработная плата и другие выплаты повысятся в Туркменистане на 10% с 1 января 2020 года, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Соответствующий указ на расширенном заседании туркменского правительства по итогам полугодия подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%

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