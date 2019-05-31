Политика
Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабаяREGNUM 02:34
Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Глава российского правительства подарил туркменскому лидеру раритетное книжное издание.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Наука
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
«Лучшая в мире мама»: Алла Пугачева показала счастливые моменты из жизни своих детей
70-летняя Алла Пугачева поделилась уютным видео, в котором дети называют ее самой лучшей мамой.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Политика
В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Здоровье
Онищенко объяснил свои слова о пользе жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы пояснил, что словами о необходимости жить «чуть-чуть впроголодь» он посоветовал пожилым россиянам не «растить животы».
Обновлено вчера в 03:37
Технологии
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Обновлено в 05:11
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк». Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Законопроект о перераспределении доходов от НДПИ внесен в Госдуму
Законопроект, предполагающий перераспределение доходов от уплаты НДПИ, внес в Госдуму депутат Михаил Щапов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.
Обновлено в 04:02
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
В Кремле объяснили бедность в России
По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Финансы
Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке
Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 04:31
Происшествия
МАК проведёт расследование по факту публикаций о катастрофе SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет проведёт служебное расследование по факту публикации в СМИ материалов о катастрофе самолёта SSJ-100 в Шереметьеве.
Обновлено в 04:22
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Наука
Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердца
Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
ПСО «Казань» вернется к строительству космодрома Восточный
Напомним, контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный между ПСО "Казань" и "Роскосмосом" был заключен в сентябре 2018 года.
Обновлено в 05:15
Транспорт
Почти 28 тыс пассажиров отправились со станции Инновационный центр «Сколково»
Обновлено в 05:02
Политика
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге
Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.
Обновлено вчера в 06:27