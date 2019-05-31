Политика

Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабаяREGNUM 02:34

Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Глава российского правительства подарил туркменскому лидеру раритетное книжное издание.
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Президент Туркмении подарил Медведеву щенка пятнистого алабая

ТАСС02:04

Президент Туркмении подарил Медведеву алабая, как у Путина

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Президент Туркмении подарил Медведеву щенка

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Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая

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Интерфакс00:08

Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

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В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы пояснил, что словами о необходимости жить «чуть-чуть впроголодь» он посоветовал пожилым россиянам не «растить животы».
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ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк». Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
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Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
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Законопроект, предполагающий перераспределение доходов от уплаты НДПИ, внес в Госдуму депутат Михаил Щапов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.
Обновлено в 04:02
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Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Обновлено вчера в 12:11
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Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
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Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
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В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
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Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

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Обновлено вчера в 09:04
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В Кремле объяснили бедность в России

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
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Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.
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МАК проведёт расследование по факту публикаций о катастрофе SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет проведёт служебное расследование по факту публикации в СМИ материалов о катастрофе самолёта SSJ-100 в Шереметьеве.
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Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

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Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
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ПСО «Казань» вернется к строительству космодрома Восточный

Напомним, контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный между ПСО "Казань" и "Роскосмосом" был заключен в сентябре 2018 года.
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Побеждала Загитову: экс-ученица Тутберидзе Цурская завершила карьеру

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Почти 28 тыс пассажиров отправились со станции Инновационный центр «Сколково»

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Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге

Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.
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Туркменский государственный и политический деятель, президент Туркмении с 14 февраля 2007 года, председатель Кабинета министров Туркмении, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Туркмении в звании генерала армии.
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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