Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизниРоссийская газета 06:29

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
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Девяностодвухлетний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси мог скончаться из-за пищевого отравления, сообщает телеканал Nessma TV
 со ссылкой на заявление сына политика Хафеза.
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