с чего всё началось

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Авто «АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.

Футбол Сын Хенрика Ларссона ушел из «Норчепинга» и может переехать в Россию В нынешнем сезоне сын бывшего нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона лидирует в споре бомбардиров чемпионата Швеции с 11 голами в 16 матчах.

Спорт Объявлен окончательный состав сборной России по волейболу на отборочный турнир к ОИ-2020 Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с окончательным составом команды на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Политика Федеральные власти США возобновят смертные казни Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.

Политика Зеленский и Трамп провели телефонный разговор «Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Общество Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.

Футбол «Спартак» отказался от трансфера Перейро После длительных переговоров «Спартак» отказался от покупки полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Происшествия Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).

Происшествия Женщину убили на детской площадке в Подмосковье Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.

Экономика Правительство ограничило участие иностранных компаний в производстве газовых турбин Правительство обнародовало постановление, которое ограничивает возможность участие компаний с долей иностранного капитала свыше 50% в локализации в России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт.

Армия и оружие В Южной Корее заявили об испытаниях в КНДР ракеты нового типа Вторая ракета малой дальности на испытаниях в КНДР оказалась нового типа и преодолела расстояние в 690 километров.

Политика Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Политика Интерфакс: на борту задержанного Украиной танкера находятся 15 россиян На борту задержанного Украиной российского танкера Neyma находятся 15 россиян, все они чувствуют себя удовлетворительно.

Наука У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.

Спорт Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России По версии Forbes-Russia, самой успешной знаменитостью страны моложе 40 лет стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Происшествия Самолет Red Wings совершил аварийную посадку в Симферополе Самолет авиакомпании Red Wings из-за технических проблем совершил аварийную посадку в Симферополе, никто из 140 находившихся на борту пассажиров не пострадал.

Общество Госдума увеличила пособие на детей до трех лет Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который увеличит количество получающих пособия на первого и второго ребенка.

Музыка Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.