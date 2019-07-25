Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Политика Путин отменил некоторые санкции против Турции Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Происшествия Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.

Общество В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.

Политика СБУ задержала российский танкер на Украине Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет 27-летняя Нинидзе возмущается слухами о любовной связи с 46-летним Виторганом. При этом актеров все чаще видят в обществе друг друга.

Политика Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.

Технологии Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое «Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.

Футбол «Арсенал» с «Нефтчи» сыграет в красной форме Пресс-служба "оружейников" сообщает, что российская команда сегодня сыграет в красной форме, соперники - в черно-белой. 😃Сегодня оружейники сыграют в красной форме, "Нефтчи" - в черно-белом. ❤💛 Болеем за наших ❤💛 Сегодня.

Происшествия В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.

Экономика Wexler Group прекращает поставки на Украину российского дизтоплива Wexler Group, крупнейший импортер нефтепродуктов на Украину, прекращает с 1 августа поставки российского дизельного топлива, сообщает компания сегодня, 25 июля.

Политика Рабочая группа Мосгоризбиркома отказала Соболь в апелляции Рабочая группа Мосгоризбиркома (МГИК) рекомендовала оставить в силе решение окружного избиркомаи об отказе в регистрации на выборах в Мосгордуму Любови Соболь, сообщил корреспондент "Ъ".

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Общество Жара в Бельгии побила новый рекорд На этой неделе синоптики прогнозируют вторую волну аномальной жары по всей Европе, включая Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды.

Происшествия Лифт с тремя пассажирами рухнул в многоэтажке в Петербурге Лифт с тремя людьми рухнул с девятого этажа дома по улице Будапештская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Кино Скончался легендарный Рутгер Хауэр Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Происшествия Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей.

Здоровье Минпромторг не получал законопроект о запрете в регионах продажи алкоголя до 21 года «Законопроекта, предполагающего наделение властей регионов правом запрещать розничную продажу алкогольной продукции лицам младше 21 год и внесенного Депутатом Госдумы от "Единой России" Шамсаилом Саралиевым, до настоящего времени в Минпромторг не поступало», – говорится в сообщении.

Происшествия Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Политика Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом.