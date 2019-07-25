Политика

Президент Туниса снова госпитализированREGNUM вчера в 20:01

Позднее помещение тунисского президента в военный госпиталь подтвердил и его сын. По его словам, Эс-Себси был госпитализирован с теми же симптомами, что и в прошлый раз. Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был срочно отправлен в больницу в критическом состоянии.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

СМИ назвали возможную причину смерти президента Туниса

РИА Новости11:10

Причиной смерти президента Туниса стали последствия пищевого отравления

ТАСС11:13

Умер президент Туниса

Life.ru06:16

Умер президент Туниса

РБК07:30

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Вести.Ru06:39

Названа причина смерти президента Туниса

Московский Комсомолец11:24

СМИ сообщили о госпитализации 92-летнего президента Туниса

Интерфаксвчера в 19:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Происшествия

После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек

Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:21
Политика

Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Политика

СБУ задержала российский танкер

Обновлено в 07:05
Экономика

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям

Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Канада объявила начало тендера на поставку новых истребителей

Канада официально объявила о начале тендера на поставку новых истребителей, которые в будущем заменят стоящие на вооружении ВВС F/A-18 "Хорнет".
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
Обновлено в 08:53
Здоровье

О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты

Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка

В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
Политика

Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки

Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Футбол

Роман Широков: «Если бы новички „Краснодара“ были так хороши, то не переехали бы в Россию»

Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы.
Обновлено в 11:34
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено вчера в 21:29
Политика

Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Игры

Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах

Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Экономика

Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Политика

У независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски

В Москве прошли обыски сразу у нескольких независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере «Холдоми»

Глава компании, которой принадлежит "Холдоми", Виталий Бурлаков, и директор лагеря Максим Кузнецов также арестованы, в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.
Обновлено в 06:53
Общество

Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.
Обновлено в 10:48
Политика

Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом

Обновлено в 06:36
Кино

Умер народный артист России Анатолий Торопов

Обновлено в 09:46
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44
Политика

Матвиенко призвала не воспитывать ненависть к богатым людям

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей», поэтому она призвала не осуждать бизнесменов, которые переходят на госслужбу, сообщает РБК 25 июля.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Участок главной трассы обрушился в Сочи

Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Авто

«Автотор» построит в России новый завод по проекту Durr

Калининградский «Автотор», взяв за основу проект немецкой компании Durr, построит в России ещё один завод.
Обновлено в 03:33
Общество

«Яндекс» поплатится за иностранных кормильцев

Полиция Москвы привлекла к административной ответственности компанию «Яндекс.Еда» за незаконный наем иностранных работников, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:54
Футбол

Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова

Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 04:31
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.
Обновлено в 09:12
ещё по теме
Тунис
Государство
Государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория - 163 610 км². Занимает семьдесят девятое место в мире по численности населения и девяносто первое по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное