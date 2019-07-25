Политика
Президент Туниса снова госпитализированREGNUM вчера в 20:01
Позднее помещение тунисского президента в военный госпиталь подтвердил и его сын. По его словам, Эс-Себси был госпитализирован с теми же симптомами, что и в прошлый раз. Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был срочно отправлен в больницу в критическом состоянии.
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Михаил Ширвиндт подал на развод
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Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
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СБУ задержала российский танкер
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Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
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Армия и оружие
Канада объявила начало тендера на поставку новых истребителей
Канада официально объявила о начале тендера на поставку новых истребителей, которые в будущем заменят стоящие на вооружении ВВС F/A-18 "Хорнет".
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
Обновлено в 08:53
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
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Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
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На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
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Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
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Роман Широков: «Если бы новички „Краснодара“ были так хороши, то не переехали бы в Россию»
Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы.
Обновлено в 11:34
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Игры
Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах
Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Экономика
Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Политика
У независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски
В Москве прошли обыски сразу у нескольких независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере «Холдоми»
Глава компании, которой принадлежит "Холдоми", Виталий Бурлаков, и директор лагеря Максим Кузнецов также арестованы, в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.
Обновлено в 06:53
Общество
Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено в 06:36
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44
Политика
Матвиенко призвала не воспитывать ненависть к богатым людям
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей», поэтому она призвала не осуждать бизнесменов, которые переходят на госслужбу, сообщает РБК 25 июля.
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Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Авто
«Автотор» построит в России новый завод по проекту Durr
Калининградский «Автотор», взяв за основу проект немецкой компании Durr, построит в России ещё один завод.
Обновлено в 03:33
Общество
«Яндекс» поплатится за иностранных кормильцев
Полиция Москвы привлекла к административной ответственности компанию «Яндекс.Еда» за незаконный наем иностранных работников, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:54
Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
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Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.
Обновлено в 09:12