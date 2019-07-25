Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизниРоссийская газета 06:29
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Армия и оружие
В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Химки» разгромили «Енисей» и вышли на первое место в ФНЛ
Обновлено в 03:23
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Fujifilm представила камеру, распознающую номера авто за 1 километр
Модель камеры видеонаблюдения от Fujifilm носит название SX800, а ее особенностью становится 40-кратный зум, который как раз и позволит распознавать номерные знаки автомобилей на расстоянии в один километр.
Обновлено вчера в 14:43
Наука
Ученые из МФТИ смоделировали поведение смазки под давлением
Россию представляла команда ученых из МФТИ, ОИВТ РАН и ВШЭ.
Обновлено в 05:59
Политика
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Кино
Умер известный актер Рутгер Хауэр
На 76-м году жизни умер известный голландский актер Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Игры
Все игроки в Cyberpunk 2077 получат одинаковый внутриигровой контент
Все игроки будут уравнены в правах и получат одинаковый для всех комплект.
Обновлено в 01:14
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Футбол
Спартаковцы почтили память Федора Черенкова
В церемонии приняли участие бывшие игроки "Спартака" Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, выходившие на поле вместе с Черенковым, а также болельщики московского клуба.
Обновлено в 04:51
Единоборства
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева.
Обновлено в 03:37
Политика
Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17
Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Космос
NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС
Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
Обновлено в 00:08
Космос
Американцы начали заправлять ядерным топливом роверы миссии Mars 2020
В радиоизотопные силовые установки, которые будут снабжать два ровера миссии Mars 2020 теплом и электричеством, специалисты НАСА начинают загружать ядерное топливо.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Задержан главный судебный пристав Пермского края
Обновлено в 04:10
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Кино
Барецкий заявил, что Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3»
Барецкий заявлял, что в его проекте примут участие Анастасия Волочкова, Никита Джигурда и Алексей Панин.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Матвиенко мечтает опять сесть за руль после ухода из Совфеда
Обновлено в 06:50
Общество
В России растет число афер с электронными подписями
Эксперты рассказали о стремительном росте числа мошенничеств с использованием простой электронной подписи в России.
Обновлено в 00:28