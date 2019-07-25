Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизниРоссийская газета 06:29

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
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