Футбол

Президент «Туна» считает «Спартак» фаворитом матчаГазета.Ru вчера в 19:15

Тун — Спартак
сегодня
в 13:00
Лига Европы, Квалификация
Arena Thun
Тун
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Фаивре
  
29
Hefti
  
14
Гелми
  
34
Суттер
  
31
Гларнер
  
37
Саланович
  
10
Stillhart
  
7
Кастроман
  
6
Fatkic
  
21
Vasic
  
13
Рапп
  
98
Максименко
  
6
Дантас
  
14
Джикия
  
2
Жиго
  
38
Ещенко
  
88
Ташаев
  
47
Зобнин
  
49
Ананидзе
  
7
Гулиев
  
10
Бакаев
  
19
Понсе
  
Спартак
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Первый матч состоится в Швейцарии 8 августа. Люти заявил, что считает "Спартак" фаворитом в этом противостоянии, однако отметил, что его команда также способна преподнести сюрприз.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Швейцарский сыр в мышеловке

Soccer.ru03:30

Президент «Туна»: «Мы часто доставляли неприятности более именитым клубам»

Матч ТВ03:18

«Спартак» — фаворит нашей пары»

Известиявчера в 17:00

Президент «Туна» считает «Спартак» фаворитом матча

Газета.Ruвчера в 19:15

Президент «Туна»: «Нет сомнений, что „Спартак“ - фаворит пары»

Sport.ruвчера в 18:30

Президент «Туна» Маркус Люти: Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам

Советский спорт03:45

Эксперт: «Спартак» - фаворит в паре с «Туном»

РИА Новостивчера в 11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала поклонникам своего «лайкера»

Фанаты Ольги оценили ее "лайкера". Кому-то понравилась прическа молодого человека, а кому-то цвет его волос.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Силовики штурмуют резиденцию Атамбаева

Силовики начали третий штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на штаб бывшего лидера страны.
Обновлено в 09:08
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Происшествия

Силовики протаранили ворота дома Атамбаева, идет перестрелка

Обновлено в 08:57
Авто

Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport

По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Политика

Сербский политик предложил передать Косово России

Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович предложил передать непризнанное Косово в пользовании России.
Обновлено в 08:13
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Футбол

Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»

Обновлено в 09:04
Наука

Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды

Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
Обновлено в 05:36
Кино

Тарантино рассказал, сколько раз смотрел свой новый фильм

Свое свежее творение Тарантино смотрел инкогнито — примечательно, что режиссер посещал разные кинотеатры Лос-Анджелеса, где сейчас живет и работает.
Обновлено в 08:52
Футбол

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Ирина Шейк отдыхает на Ибице вместе с мамой и дочерью

Российская модель Ирина Шейк наслаждается жарким летним солнцем на берегу Средиземного моря вместе с мамой Ольгой и дочерью Леей.
Обновлено в 06:17
Экономика

Минфин предложил отдать непрофильные функции министерств на аутсорсинг

Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг.
Обновлено в 06:26
Космос

Активы воронежского мехзавода передадут КБХА

Акции Воронежского механического завода передадут Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА) в рамках создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения.
Обновлено вчера в 11:45
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине

Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Происшествия

В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском

Обновлено в 00:16
Технологии

Почти все токены Tether находятся на 318 кошельках

80% эмиссии стейблкоина Tether хранится на 318 кошельках, согласно исследованию компании Coin Metrics, пишет Bloomberg.
Обновлено в 07:44
Политика

Пакистан запретит индийские фильмы в кинотеатрах

Власти Пакистана объявили о намерении ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны.
Обновлено в 08:40
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе

46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье

Медики назвали полезные свойства баклажанов

Врачи рассказали о полезных для организма свойствах баклажанов. Эксперты отметили низкую калорийность продукта, что важно для похудения.
Обновлено в 05:50
Политика

Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Северодвинске специалисты подтвердили, что радиационный фон в городе нормализовался после кратковременного повышения.
Обновлено в 08:05
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика

Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Общество

Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни

Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:42
Футбол

Клубы РПЛ проявили интерес к игроку «Шахтёра» Громыко

Интерес к игроку проявляют сразу несколько российских клубов, пишет «Прессбол».
Обновлено в 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное