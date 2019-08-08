Футбол

Президент «Туна» считает «Спартак» фаворитом матчаГазета.Ru вчера в 19:15

Тун — Спартак
0 – 2
Перерыв
Лига Европы, Квалификация
Arena Thun
Basil Stillhart
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Первый матч состоится в Швейцарии 8 августа. Люти заявил, что считает "Спартак" фаворитом в этом противостоянии, однако отметил, что его команда также способна преподнести сюрприз.
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