Футбол
Президент «Туна» считает «Спартак» фаворитом матчаГазета.Ru вчера в 19:15
Basil Stillhart
|8′
|22′
Эсекиэль Понсе
|29′
Зелимхан Бакаев
Тун
Расстановка 4‑4‑2
1
Фаивре
31
Гларнер
5
Havenaar
4
Родригес
39
Йосс
7
Кастроман
14
Гелми
10
Stillhart
29
Hefti
9
Манси
13
Рапп
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
49
Ананидзе
7
Гулиев
47
Зобнин
10
Бакаев
19
Понсе
9
Мирзов
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Первый матч состоится в Швейцарии 8 августа. Люти заявил, что считает "Спартак" фаворитом в этом противостоянии, однако отметил, что его команда также способна преподнести сюрприз.
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