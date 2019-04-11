Политика
Президент Судана ушёл в отставкуNews.ru 04:07
По словам источников, в настоящее время проходят консультации о формировании переходного совета, передаёт Reuters. Ранее News.ru писал, что армия Судана собралась снять правящего страной три десятилетия президента Омара аль-Башира со всех постов и отправить в отставку правительство.
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Авто
Renault раскрыла характеристики нового кросс-купе Renault Arkana
Обновлено в 03:05
Политика
Трамп прокомментировал задержание Ассанжа
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о задержании в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 13:04
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых
Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Культура
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Футбол
Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.
Обновлено в 09:33
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой
Панайотов на своей странице в социальной сети Instagram расхваливает это знаменитое лечебное заведение.
Обновлено в 09:06
Футбол
«Реал» оценивает трансфер Бэйла в 130 миллионов евро
По информации AS, мадридский клуб оценивает валлийца в 130 миллионов евро, но готовы снизить цену для заключения сделки.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
США разместят систему ПРО THAAD в Румынии
США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.
Обновлено в 10:41
Кино
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»
В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
Общество
Вячеслав Володин призвал любить Саратов
Вячеслав Володин посетовал на то, что в открытом доступе нет цифр расходования бюджетов в городах области, однако ему удалось найти цифры, но на это ему потребовалось много времени.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
В Бурятии медики довели до смерти пациента, приняв его предсмертную агонию за буйство.
Обновлено в 14:10
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Технологии
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Наука
На Филиппинах нашли останки вымерших людей нового вида
На филиппинском острове Лусон найдены останки как минимум трех вымерших людей неизвестного вида, сообщается в Nature.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Компания Haval начала продажи в России кроссоверов H2 и H6 изменённым логотипом.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке
Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено в 10:33
Общество
Многодетным и инвалидам дали льготы на растаможку автомобилей
Пригонять авто из Евросоюза некоторым категориям граждан Беларуси станет дешевле.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11