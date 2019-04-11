Политика

Президент Судана ушёл в отставкуNews.ru 04:07

По словам источников, в настоящее время проходят консультации о формировании переходного совета, передаёт Reuters. Ранее News.ru писал, что армия Судана собралась снять правящего страной три десятилетия президента Омара аль-Башира со всех постов и отправить в отставку правительство.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Reuters: президент Судана аль-Башар был свергнут военными

Газета.Ru06:17

Reuters сообщил об уходе в отставку президента Судана

РБК04:40

СМИ сообщили о намерении президента Судана уйти в отставку

RT на русском01:38

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку

ФАН04:08

Биография президента Судана Омара аль-Башира

ТАСС04:09

СМИ: армия Судана объявила об отставке президента Омара аль-Башира

Новая газета02:50

Президент Судана ушел в отставку. Хунта ищет преемника

Вести.Ru04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Авто

Renault раскрыла характеристики нового кросс-купе Renault Arkana

Обновлено в 03:05
Политика

Трамп прокомментировал задержание Ассанжа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о задержании в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 13:04
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых

Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Культура

Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье

Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Футбол

Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Москве задержали протащившего полицейского на капоте водителя

Обновлено в 13:23
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой

Панайотов на своей странице в социальной сети Instagram расхваливает это знаменитое лечебное заведение.
Обновлено в 09:06
Футбол

«Реал» оценивает трансфер Бэйла в 130 миллионов евро

По информации AS, мадридский клуб оценивает валлийца в 130 миллионов евро, но готовы снизить цену для заключения сделки.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.
Обновлено в 10:41
Кино

В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»

В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
Общество

Вячеслав Володин призвал любить Саратов

Вячеслав Володин посетовал на то, что в открытом доступе нет цифр расходования бюджетов в городах области, однако ему удалось найти цифры, но на это ему потребовалось много времени.
Обновлено в 09:55
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

В Бурятии медики довели до смерти пациента, приняв его предсмертную агонию за буйство.
Обновлено в 14:10
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Технологии

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Экономика

Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год

Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Наука

На Филиппинах нашли останки вымерших людей нового вида

На филиппинском острове Лусон найдены останки как минимум трех вымерших людей неизвестного вида, сообщается в Nature.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка

Киркоров назвал стоимость песни для участия Лазарева в «Евровидении»

Обновлено в 09:21
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Компания Haval начала продажи в России кроссоверов H2 и H6 изменённым логотипом.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке

Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено в 10:33
Общество

Многодетным и инвалидам дали льготы на растаможку автомобилей

Пригонять авто из Евросоюза некоторым категориям граждан Беларуси станет дешевле.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Судан
Государство
Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное