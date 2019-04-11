Президент Судана сложил свои полномочияОбщественное телевидение России 03:47

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters. «Ведутся переговоры о формировании переходного совета», - говорится в сообщении.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.

Политика Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.

Транспорт Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.

Политика У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.

Происшествия Сбежавших на Украину полицейских уволили из рядов МВД России Оба сбежавшие на Украину российские полицейские уволены из рядов МВД России, об этом в четверг, 11 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хоккей Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.

Политика Порошенко поговорил с Зеленским по телефону Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Авто Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.

Футбол Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Футбол «Челси» вырвал победу в матче со «Славией» В первом матче ¼ финала Лиги Европы лондонский «Челси» на выезде с минимальным счётом переиграл чешскую «Славию».

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.

Технологии Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.

Экономика Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).

Экономика Минпромторг заказал работу по импортозамещению в Sukhoi Superjet за 3,5 млрд рублей Министерство промышленности и торговли России заказало проведение модификационных работ по импортозамещению в Sukhoi Superjet, следует из данных сайта госзакупок.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Авто Электрический седан и кроссовер Infiniti показали до премьеры Фирма Infiniti опубликовала фотографии Qs Inspiration концептуального седана, новой модели бренда.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Футбол «Бенфика» дома обыграла «Айнтрахт» Футболисты португальской «Бенфики» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы переиграли немецкий «Айнтрахт».