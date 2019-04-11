Политика

Президент Судана покинул пост – ReutersSM News 04:08

Взятый ранее под арест президент Судана Омар аль-Башир оставил свою должность, сообщает 11 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источники в правительстве.
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Reuters сообщил об уходе в отставку президента Судана

РБК04:40

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, а затем был помещен под домашний арест, — сообщил телеканал CNN

Эхо Москвы07:07

Президент Судана ушел в отставку. Хунта ищет преемника

Вести.Ru04:12

Биография президента Судана Омара аль-Башира

ТАСС04:09

СМИ: армия Судана объявила об отставке президента Омара аль-Башира

Новая газета02:50

Reuters: президент Судана аль-Башар был свергнут военными

Газета.Ru06:17

СМИ сообщили о намерении президента Судана уйти в отставку

RT на русском01:38
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Гаджеты

Vivo X27 Pro с выдвижной фронтальной камерой оценен в $595

В КНР начали принимать предзаказы на модель смартфона Vivo X27 Pro, особенностью которого стала выдвижная фронтальная камера на 32 Мп.
Обновлено в 05:38
Технологии

«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя

Обновлено в 11:58
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Недвижимость

Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» рассказал об ипотечных кредитах на строительство частных домов.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Королева объявила о свадьбе с Николаевым

Обновлено в 09:39
Армия и оружие

СМИ сообщили об ударе армии Хафтара по военной базе в Триполи

Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удар по военной базе правительства нацсогласия (ПНА) на северо-востоке столицы Ливии Триполи, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе

Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Политика

Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.
Обновлено в 10:14
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Авто

Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX

Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
Обновлено в 12:28
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Экономика

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Общество

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Авто

«АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей в Европу

Обновлено в 11:54
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Политика

На Украине возбудили дело из-за видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 09:16
Спорт

Как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию

Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Фукуоке стартовал с танцев на льду.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку

Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

Обновлено в 12:12
Политика

Министр обороны Сербии объявляет голодовку

Министр обороны Сербии Александр Вулин собирается с завтрашнего дня начать голодовку в здании сербского парламента, выражая тем самым протест против "насилия, которое провоцируют оппозиционеры Бошко Обрадович, Драган Джилас и Вук Еремич".
Обновлено в 09:07
Политика

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Общество

Жительница Челнов прокатилась за рулем машины с младенцем на руках

Жительница Набережных Челнов прокатилась за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 06:16
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика

МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT

МИД России объявил о начале «периода зеркального отношения» из-за действий Франции против российских СМИ.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Кино

Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова

Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
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