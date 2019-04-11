Политика
Президент Судана покинул пост – ReutersSM News 04:08
Взятый ранее под арест президент Судана Омар аль-Башир оставил свою должность, сообщает 11 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источники в правительстве.
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Гаджеты
Vivo X27 Pro с выдвижной фронтальной камерой оценен в $595
В КНР начали принимать предзаказы на модель смартфона Vivo X27 Pro, особенностью которого стала выдвижная фронтальная камера на 32 Мп.
Обновлено в 05:38
Технологии
«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя
Обновлено в 11:58
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Недвижимость
Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» рассказал об ипотечных кредитах на строительство частных домов.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Королева объявила о свадьбе с Николаевым
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе армии Хафтара по военной базе в Триполи
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удар по военной базе правительства нацсогласия (ПНА) на северо-востоке столицы Ливии Триполи, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Политика
Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.
Обновлено в 10:14
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Авто
Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX
Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
Обновлено в 12:28
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Экономика
Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Общество
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Авто
«АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей в Европу
Обновлено в 11:54
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Спорт
Как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию
Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Фукуоке стартовал с танцев на льду.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку
Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Политика
Министр обороны Сербии объявляет голодовку
Министр обороны Сербии Александр Вулин собирается с завтрашнего дня начать голодовку в здании сербского парламента, выражая тем самым протест против "насилия, которое провоцируют оппозиционеры Бошко Обрадович, Драган Джилас и Вук Еремич".
Обновлено в 09:07
Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Общество
Жительница Челнов прокатилась за рулем машины с младенцем на руках
Жительница Набережных Челнов прокатилась за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 06:16
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика
МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT
МИД России объявил о начале «периода зеркального отношения» из-за действий Франции против российских СМИ.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Кино
Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова
Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58