В Косово полиция задержала гражданина РоссииREGNUM 05:07

Полиция непризнанного Косова задержала россиянина Михаила Краснощенкова, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам в парламенте страны.

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В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.

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