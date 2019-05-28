Политика
В Косово полиция задержала гражданина РоссииREGNUM 05:07
В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
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Полиция непризнанного Косова задержала россиянина Михаила Краснощенкова, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам в парламенте страны.ТАСС05:11
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