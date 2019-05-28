Политика

Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянинаRT на русском 06:50

Дипломаты потребовали немедленно освободить россиянина и привлечь к ответственности всех виновных в инциденте. Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.
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Александр Чепурин
Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.
— Александр Чепурин, российский дипломатDP.RU 07:15

Подробнее о событии

Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожден

РБК09:05

Что произошло за день: вторник, 28 мая

Интерфакс13:43

В Косово освободили задержанного россиянина

РИА Новости10:11

Посольство России в Сербии намерено добиваться расследования инцидента с участием российского дипломата в Косово

Эхо Москвы16:00

Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден

Коммерсантъ09:20

В ООН рассказали о состоянии освобождённого в Косове россиянина

RT на русском10:10

Посольство РФ в Сербии требует наказания виновных в инциденте с российским дипломатом

ТАСС15:36
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Футбол

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Общество

В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации

В пяти районах столицы вечером, 28 мая, прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации - будущую застройку обсудили жители районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Люблино и Покровское-Стрешнево.
Обновлено в 14:45
Экономика

ЦБ модернизирует сторублевые купюры

ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
Энергетика

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Политика

Туск назвал ситуацию с Brexit «вакциной от антиевропейской пропаганды»

Глава Евросовета Дональд Туск назвал ситуацию с Brexit вакциной от антиевропейской пропаганды, заявив, что избиратели в ЕС сделали для себя выводы о том, что на практике означает выход страны из союза.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Обновлено в 09:37
Экономика

Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям

В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.
Обновлено 26 мая в 09:52
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео

Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.
Обновлено в 14:12
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro

Например, сегодня инсайдер Ice Universe сообщил, что Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro.
Обновлено в 16:35
Общество

Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год

Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Политика

Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школу

Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 08:16
Музыка

Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star

Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено в 13:42
Музыка

Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
Обновлено в 13:34
Политика

В Вильнюсе задержан шеф-редактор «Sputnik Литва»

Власти Литвы задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 09:43
Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Происшествия

Дочь Пирло попала под машину в Италии

Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.
Обновлено в 17:28
Футбол

Полиция Испании заинтересовалась «странными» матчами «Валенсии»

Футбольный клуб "Валенсия" стал фигурантом расследования испанской полицией в деле о возможном проведении договорных матчей в рамках чемпионата Испании.
Обновлено в 17:27
Экономика

В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет

«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Экономика

«Связной» завершил объединение с «Евросетью»

Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с «Евросетью», говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 08:12
Общество

Треть россиян захотели летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года.
Обновлено в 09:48
Здоровье

Лечение и диагностику врожденных пороков сердца у детей обсудили в ОП РФ

Вопросы диагностики врожденного порока сердца (ВПС), развитие образовательных программ для повышения квалификации специалистов и реабилитацию детей с ВПС обсудили сегодня в Общественной палате РФ в рамках круглого стола "Врожденный порок сердца – от плода к взрослому пациенту: проблемы и пути решения".
Обновлено в 14:53
Политика

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
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