Политика
Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянинаRT на русском 06:50
Дипломаты потребовали немедленно освободить россиянина и привлечь к ответственности всех виновных в инциденте. Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.
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Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.
— Александр Чепурин, российский дипломатDP.RU 07:15
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Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Общество
В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации
В пяти районах столицы вечером, 28 мая, прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации - будущую застройку обсудили жители районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Люблино и Покровское-Стрешнево.
Обновлено в 14:45
Экономика
ЦБ модернизирует сторублевые купюры
ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
Энергетика
Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ
Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
Политика
Туск назвал ситуацию с Brexit «вакциной от антиевропейской пропаганды»
Глава Евросовета Дональд Туск назвал ситуацию с Brexit вакциной от антиевропейской пропаганды, заявив, что избиратели в ЕС сделали для себя выводы о том, что на практике означает выход страны из союза.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Экономика
Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям
В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.
Обновлено 26 мая в 09:52
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео
Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.
Обновлено в 14:12
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro
Например, сегодня инсайдер Ice Universe сообщил, что Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro.
Обновлено в 16:35
Общество
Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год
Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школу
Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 08:16
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено в 13:42
Музыка
Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова
Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
Обновлено в 13:34
Политика
В Вильнюсе задержан шеф-редактор «Sputnik Литва»
Власти Литвы задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 09:43
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Происшествия
Дочь Пирло попала под машину в Италии
Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.
Обновлено в 17:28
Футбол
Полиция Испании заинтересовалась «странными» матчами «Валенсии»
Футбольный клуб "Валенсия" стал фигурантом расследования испанской полицией в деле о возможном проведении договорных матчей в рамках чемпионата Испании.
Обновлено в 17:27
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Экономика
«Связной» завершил объединение с «Евросетью»
Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с «Евросетью», говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 08:12
Общество
Треть россиян захотели летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Лечение и диагностику врожденных пороков сердца у детей обсудили в ОП РФ
Вопросы диагностики врожденного порока сердца (ВПС), развитие образовательных программ для повышения квалификации специалистов и реабилитацию детей с ВПС обсудили сегодня в Общественной палате РФ в рамках круглого стола "Врожденный порок сердца – от плода к взрослому пациенту: проблемы и пути решения".
Обновлено в 14:53
Политика
Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02