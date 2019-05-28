Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянинаRT на русском 06:50

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Дипломаты потребовали немедленно освободить россиянина и привлечь к ответственности всех виновных в инциденте. Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.

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