Политика
Президент Сербии признал потерю КосовоРИА Новости вчера в 23:25
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом. Также он подчеркнул, что Сербии необходимо выбрать, как развивать отношения с Косово: "сохранить замороженный конфликт" или налаживать контакты.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Политика
Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным
Причиной возбуждения большей части уголовных дел предприниматели называют бизнес-конфликт (41%) и личный интерес силовиков или чиновников (36,7%).
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Рамос просит «Реал» отпустить его в Китай
Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.
Обновлено вчера в 09:48
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Общество
Мэрия Екатеринбурга составила список мест под храм Св. Екатерины
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Армия Сирии нашла в Хаме госпиталь «Белых касок»
Военные осмотрели освобожденные здания в городе Кальат аль-Мудик Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков городе Кальат аль-Мудик госпиталь активистов "Белых касок", обвиняемых в постановках химических атак, а также выкопанный боевиками туннель длиной в 50 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:52
Здоровье
Названы девять помогающих продлить молодость продуктов
Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат
Штраф за неявку гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по повестке без уважительной причины предлагается увеличить со 100-500 рублей до 500-3000.
Обновлено в 02:26
Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Экономика
Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки
Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина
Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится к свадьбе
Парень подозревает экс-избранницу в зависимости На днях наследник Марии Шукшиной Макар Касаткин пришел на торжество в честь бракосочетания Бари Алибасова и бабушки, Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
Украина заявила о разработке альтернативы ракетам «Зенит»
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Тите (Аденор Леонардо Бакши) принял решение лишить Неймара капитанской повязки.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Авто
Подушки из будущего
Обновлено в 02:18
Хоккей
«Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ
Братиславский «Слован» не сыграет в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает Hokej.sk со ссылкой на члена правления «орлов» Юрая Широки.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей
Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Мэрайя Кэри разочаровала поклонников чрезмерной худобой
Поклонников разочаровал снимок, сделанный у входа в один из лондонских ресторанов, где звезда красуется в черном платье из трикотажа, подчеркивающем каждый изгиб тела чрезмерно похудевшей певицы.
Обновлено в 02:15
Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено вчера в 15:18