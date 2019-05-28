Политика

Президент Сербии признал потерю КосовоРИА Новости вчера в 23:25

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом. Также он подчеркнул, что Сербии необходимо выбрать, как развивать отношения с Косово: "сохранить замороженный конфликт" или налаживать контакты.
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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 31 мая 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
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