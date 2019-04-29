Политика
Президент Сербии пообещал бороться за свою страну на саммите в БерлинеНародные новости вчера в 00:29
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен бороться за свою страну в ходе саммита стран Западных Балкан в Берлине. Об этом он рассказал в эфире телеканала Pink.
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В Сербии назвали условие для возобновления переговоров с властями Косова
RT на русском28 апреля в 22:45
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Общество
Император Японии отрекся от престола
Обновлено в 03:37
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
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Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще
Америка, построившая себя на культе свободы и конкуренции, выступает против конкуренции и лишь за собственную исключительность.
Обновлено 28 апреля в 14:30
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Кемеровской области в мусорном баке нашли тело младенца
В Междуреченске (Кемеровская область) в мусорном баке нашли тело младенца, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.
Обновлено в 04:27
Космос
В Сети появилась первая в мире фотография Бога
Взгляды специалистов разделились: кто-то назвал его неизвестным галактическим существом, а кто-то - первым в мире снимком Бога.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
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Спорт
Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Сын миллиардера Саркисова вышел из комы
В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» в 1 квартале сократилась на 52,2%
В результате чистая прибыль в 1 квартале 2019 г. составила 3,5 млрд. руб. или 1.1% от выручки, сократившись на 52,2% или 145 б.п. год к году.
Обновлено в 03:09
Авто
BMW построит собственный завод в России
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Хромцово в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Авто
Mercedes-AMG отложил серийный выпуск флагманского гиперкара One
Компания Mercedes-AMG приняла решение отложить выпуск флагманского гиперкара One в связи с необходимостью установки на автомобиль нового сажевого фильтра.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
В одном из украинских СМИ вышло интервью советника по вопросам безопасности и обороны будущего президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:11
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Кино
Крис Пратт опубликовал запрещенное видео со съемок «Мстителей»
Актер Крис Пратт опубликовал в Instagram видео, которое записал во время съемок блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 03:02
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Транспорт
Пулково реконструируют за полмиллиарда евро
Обновлено в 02:45
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой
Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поблагодарила артиста за измену с Альбиной Джанабаевой.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
С поддержкой новых CPU Ryzen проблем не будет. Asus опубликовала список системных плат, которые будут работать с грядущими процессорами
Компания Asus решила заранее раскрыть информацию о поддержке существующими системными платами с разъёмом AM4 грядущих семинанометровых процессоров Ryzen.
Обновлено в 04:38
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах России
Большая часть моделей в России имеет черный, белый либо серый цвета, а наименьшее количество приходится на розовый.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48