Политика

Президент Сербии пообещал бороться за свою страну на саммите в БерлинеНародные новости вчера в 00:29

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен бороться за свою страну в ходе саммита стран Западных Балкан в Берлине. Об этом он рассказал в эфире телеканала Pink.
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В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
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Обновлено вчера в 23:27
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Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
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Разин рассказал о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

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