Президент Сербии пообещал бороться за свою страну на саммите в БерлинеНародные новости вчера в 00:29

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен бороться за свою страну в ходе саммита стран Западных Балкан в Берлине. Об этом он рассказал в эфире телеканала Pink.

Президент Сербии пообещал бороться за свою страну на саммите в Берлине

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