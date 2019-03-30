Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФСтрана Советов on-line 07:44
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации. Он сослался на ситуацию внутри страны и заявил, что если Сербия признает крымский полуостров частью России, то это будет означать и поддержку независимости Косово.
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Если бы мы сегодня это сделали, нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает.
— Александр Вучич, сербский политикТК Звезда 05:17
с чего всё началось
— Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться, — сказал Вучич в эфире телеканала "Россия 24".Life.ru01:43
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Вучич: Сербия не признает Крым российским до решения косовского вопроса
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Вучич: Сербия не может признать Крым российским, пока не решена ситуация с Косово
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