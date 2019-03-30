Политика

Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФСтрана Советов on-line 07:44

Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации. Он сослался на ситуацию внутри страны и заявил, что если Сербия признает крымский полуостров частью России, то это будет означать и поддержку независимости Косово.
Читать в источнике
Александр Вучич
Если бы мы сегодня это сделали, нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает.
— Александр Вучич, сербский политикТК Звезда 05:17
с чего всё началось
— Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться, — сказал Вучич в эфире телеканала "Россия 24
".
Life.ru01:43

Подробнее о событии

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским

Газета.Ru02:12

Вучич: Белград не может признать Крым российским, пока не урегулирована ситуация с Косовом

ТАССвчера в 17:35

Вучич: Сербия не может признать Крым частью России из-за Косово

Krym.News00:00

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским

РИА Новостивчера в 19:50

Вучич: Сербия не признает Крым российским до решения косовского вопроса

Аргументы и Фактывчера в 19:35

Вучич: Сербия не может признать Крым российским, пока не решена ситуация с Косово

Вести.Ruвчера в 17:41

Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России

RT на русскомвчера в 21:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Наука

Английский язык уместился в полтора мегабайта

Американские психологи подсчитали объем информации, который к 18 годам выучивает англоговорящий человек о своем родном языке.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Общество

В Грузии простились с Нодаром Мгалоблишвили

В Грузии простились с народным артистом республики, актером кино и театра Нодаром Мгалоблишвили. Он умер 26 марта на 88-м году жизни.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

В ответ на действия манифестантов полиция применила слезоточивый газ.
Обновлено в 13:11
Происшествия

После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:12
Политика

МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»

Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Энергетика

Цены на топливо на АЗС в Белоруссии с 31 марта вырастут еще на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 31 марта вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 11:27
Культура

YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Футбол

«Барселона» победила «Эспаньол» в дерби

Обновлено в 13:14
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Обновлено в 11:27
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства

«Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В российском городе погибла замученная синяя собака

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован

Обновлено в 11:32
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Обновлено в 12:20
Культура

В Москве началась церемония награждения лауреатов кинопремии «Ника»

Награждение лауреатов старейшей национальной кинопремии "Ника" началось в субботу в Москве.
Обновлено в 12:43
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Авто

Составлен ТОП-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года

Обновлено в 03:04
Экономика

В России отказались от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.
Обновлено в 12:32
Политика

Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным

Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Авто

В НАМИ беспилотные автомобили «обучили» ездить колонной

В рамках первой столичной акции «Открой#Моспром», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Москвы распахнули свои двери для зрителей, прошел показ беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол

Еременко и Погребняк сыграют с первых минут в матче «Ростов» — «Урал»

Обновлено в 11:25
Космос

В NASA завершили испытание системы спасения корабля Orion

Специалисты NASA завершили испытание системы, предназначенной для спасения тяжёлого космического корабля Orion.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Певица Анна Калашникова выходит замуж

Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
Обновлено в 07:15
Политика

В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества

В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено вчера в 20:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное